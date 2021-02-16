Tarım kredi kooperatifindeki 1 milyon TL´lik açık, hayali satışla kapatılmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım kredi kooperatifindeki 1 milyon TL´lik açık, hayali satışla kapatılmış

DHA

Tarım kredi kooperatifindeki 1 milyon TL´lik açık, hayali satışla kapatılmış


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve 12 Şubat´ta polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin, hesaplardaki açığı kapatmak için kooperatif üyelerine hayali ürün satışı yapıp, dolandırdıkları belirtildi. 2018 yılının mayıs ayında yaklaşık 1 milyon liralık açık veren kooperatifin müdürü Gürkan Bahar´ın, kooperatif üyesi Cengiz Akyol´u 933 bin TL tutarındaki tarımsal ürünleri almış gibi göstererek, kooperatife borçlandırdığı belirlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın´ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü´ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce´de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8´i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL´lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi´ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8´i kadın 25 kişiden 5´i tutuklandı, 2´si adli kontrol, 18´i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
933 BİN TL´LİK HAYALİ SATIŞ İŞLEMİ
Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri´nin görevlendirdiği müfettişler, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi´ni denetlemek için kente geldi. Müfettişler, kooperatifte yaptıkları çalışmalarda, kayıtlarda 1 milyon TL´lik açık olduğunu tespit etti. Kooperatif müdürü Gürkan Bahar´ın, söz konusu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz Akyol´u yanına çağırdığı, "Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız" dediği öne sürüldü. Cengiz Akyol´un ise bu teklifi kabul ettiği ve 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünleri satın almış gibi gösterilerek, kooperatife borçlandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle açığın kapanması üzerine müfettişler, kentten ayrıldı.
ŞEBEKE MAĞDURU, PARASINI GERİ ALAMAMIŞ
Söz konusu tarımsal ürünleri hiç almayan Cengiz Akyol´un, borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatife gittiği, kooperatif müdürü Gürkan Bahar´a, "Ben senin borcunu üstlendim. Paramı geri ver" dediği ancak parasını alamadığı öğrenildi. Bunun üzerine Bahar ile Akyol´un arasında toplam 933 bin TL´lik bono ve senet imzalandığı belirlendi. Öte yandan taraflar arasında resmi karşılığı olmayan "Borcu yoktur" yazılı bir evrak düzenlendiği, Akyol´un da boş kağıda imza attığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürkan Bahar, İlhan Yalçın, Sami Can, Sait Sarı ile Cengiz Akyol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercüment D. ve Mutlu İlker S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-16 09:49:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ve hastalıkları nedeniyle tutuklanmadı
YEREL HABERLER Torununa istismardan 28 yıl hapse çarptırıldı, yaşı ...
Korsanların elinden kurtulan Türk denizci, yaşadıkları korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Korsanların elinden kurtulan Türk denizci, ...
Alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Alacak verecek kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Çukurova’nın yabancı kursiyerleri
YEREL HABERLER Çukurova’nın yabancı kursiyerleri
Akdeniz´de `tropikal istila´  tehlikesi
YEREL HABERLER Akdeniz´de `tropikal istila´  tehlikesi
Doğru’dan Adana tarımı için öneriler Adana Çitfçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru: "Adana IPARD kapsamına alınmalı" "Basınçlı kapalı sulama sistemine geçilmeli" "Adana Havalimanı kargo havalimanına dönüştürülmeli" "Adana narenciye araştırma enstitüsü kurulmalı"
YEREL HABERLER Doğru’dan Adana tarımı için öneriler Adana Çitfçiler ...
Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi ...
Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor Adana’da vatandaşlar portakal ve limon kabuklarını kurutarak kilosunu 5 liradan satıyor
YEREL HABERLER Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye ...
Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana´da ıskarta meyve kavgası: 3 yaralı
Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin çöpe gitmesi anlamına gelir” Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, müsabakaların bir süre daha seyircisiz oynanması gerektiğini söyledi “Mutasyonlu virüsün gençler arasında yayıldığı söylendi” “Üniversitelerin açılmasında inisiyatif kurumlarda”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova: “Seyircili müsabakalar tedbirlerin ...
Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da, 2 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa saklanmış 2 bin 600 litre sahte içki bulundu
YEREL HABERLER Samanlıktan sahte içki çıktı Adana'da samanlığa ...
Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve suyu fabrikasından ıskarta meyve almak isteyen iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Iskarta meyve kavgası: 3 yaralı Adana’da bir meyve ...
Adana'da 56 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 56 silah ele geçirildi
Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
YEREL HABERLER Yüreğirli çiftçilere "traktör muayenesi" kolaylığı
Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz tropikleşiyor, yabancı tür sayısı 600’e yaklaştı Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik: “Son yıllarda Akdeniz’e giren tür sayısında anormal artış var”
YEREL HABERLER Akdeniz, tropik türlerin işgali altında Akdeniz ...
Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist yapar´ düşüncesi tamamen yanlış
YEREL HABERLER Veteriner Hekim Köse: 'Kedi, köpek tüyü ciğerde kist ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Türkiye'de uygulanan ...
Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım
YEREL HABERLER Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç ...
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü yakalandı Polisten kaçan alkollü sürücü 1.43 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde polisten kaçan alkollü sürücü ...
Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Makinenin altında kalan kişi, hayatını kaybetti
Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ceyhan’da yem kırma makinesinin altında kalan kişi ...
Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Adana Demirspor maçının ardından