Aşırı yüklü kamyon tehlike saçtı

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Adana'da hurda yüklü kamyonun tehlikeli yolcuğu görenleri hayrete düşürdü.

KadirliKozan karayolunda 01 ABM 894 plakalı aşırı hurda yükü taşıyan kamyonun trafikte tehlike saçtığı anlar kameralara yansıdı. Kasasına iplerle metrelerce yüksek çuval yığını bağlayan ve virajlarda devrilme riski yaşayan kamyonun sürücüsü yaşadığı tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.

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