Başkan Çetin: "Hayvansever bir belediyeyiz"

Çukurova Belediyesi özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları 50 noktada sokak hayvanlarını su, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Belediye ekipleri yaklaşık 50 noktada sokak hayvanlarını besliyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor ve gerektiğinde bakımını yapıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’nın hayvansever bir belediye olduğunu ifade ederek, “Görevi olmamasına karşın Adana’da barınağı olan tek ilçe belediyesiyiz. Bunun yanında ekiplerimiz her gün belirlenen noktalarda besleme yapıyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağından dolayı bu çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Pandemi nedeniyle lokanta ve benzeri işyerlerinin kapalı olması sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını güçleştiriyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

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