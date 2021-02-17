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Mısır tohumları toprakla buluştu Adana'da mısır üretimi yeniden yükselişe geçti

İHA

Mısır tohumları toprakla buluştu Adana'da mısır üretimi yeniden yükselişe geçti

Adana’nın Kozan ilçesinde Çukurova’nın bereketli toprakları, ilk mahsul mısır tohumları ile buluştu.
Kozan’da İdem ve Ortaköy mahallelerinde atalarından kalan toprakları işleyen Ertok Tarım sahibi Ersan Tokuş ve ailesi, ata topraklarını ilk mahsul mısır tohumları ile buluşturdu. Korona virüs sürecinde üretime devam eden ve kısıtlamada ata topraklarında üretim yapan Tokuş ailesi, toprağı mısır üretimi için hazırladıktan sonra tohumlar ile buluşturdu.
Çiftçilerin artan mazot fiyatı ve maliyetlerine dikkat çeken Ersan Tokuş, destekleme ile daha çok üretim yapılabileceğini söyledi. Tokuş, "Baba ocağında mısır ekimi gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 3 bin dönüm arazide mısır ekimi, 6 bin ton hasat yapmaktayız. Hava şartları güzel çiftçilerimiz rahat bir şekilde toprağı işlediler ve mısır tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu yıl girdilerimiz maliyetlerimiz yüksek ama çiftçilerimiz gayretli. Destekleme olursa daha verimli olur. Bu bölgede bilinçli tarım ile daha fazla verim alıyoruz” dedi.
Çiftçi Cezmi Tokuş ise 2021 yılının ilk mısır ekimini yaptıklarını belirterek, “Mısır fiyatları biraz düşük ama maliyetlerimiz 2 katına çıktı. Destekleme ile daha güzel bir sezon olabilir. Bu yıl da verimli bir sezon bekliyoruz. Ülkemiz ve halkımız adına mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.
Mahsul ekiminin ardından kurban kesen Tokuş ailesi bu yıl verimli bir sezon olması temennisinde bulundu.
Adana'da 2017 yılında 1 milyon 36 bin 130 ton, 2018'de 842 bin 697 ton, 2019'da 722 bin 304 ton, 2020'de ise 850 bin ton mısır rekoltesi elde edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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