Mobilya sektörü ihracat patlamasına hazırlanıyor Korona virüsün etkilediği mobilya sektörü aşıdan umutlu Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı: “Pandemiden sonra iyi ihracat yapacağız” “Normale dönünce ürün yetiştiremeyecek duruma geleceğiz”

Korona virüs nedeniyle mobilya sektörü durgunluk yaşarken aşıların vurulmaya başlamasıyla birlikte sektör temsilcileri Mart ve Nisan aylarını umutla bekliyor. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, “Aşılar vurulup kısıtlamalar kalktıkça bizim işlerimiz de artacaktır. Pandemiden sonra yurt dışından iyi bir beklentimiz var. İyi ihracat yapacağız. Potansiyelimizi, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

Tüm dünyada milyonlarca insana bulaşan korona virüs ülkelerin ekonomilerini de olumsuz yönde etkiledi. düğün ve nikah merasimlerinin kısıtlamalar gölgesinde yapılması nedeniyle birçok evlenecek çiftte alışverişlerini öteledi. Geçen sene yaz aylarında hareketli günler geçiren mobilya sektörü şuanda hem mevsim hem de korona virüs nedeniyle durgunluk yaşıyor.

Korona virüs aşısının vurulmaya başlamasıyla yeniden umutlanan sektör, şimdi Mart ve Nisan ayını bekliyor. Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugünlerde mobilya sektörü çok iyi durumda değil. Mevsimsel olarak da bizim işimizin durgun olduğu dönemdeyiz. Geçmişte biz bu dönemlerde mevsimsel olarak mobilya üretirdik. Pandemi çıkınca ama tamamen işimiz kesildi. İnsanların alımlarını ertelediğini düşünüyoruz ve Mart ayından sonra insanların alımlarını yapacağını, tekrardan işin açılacağını umuyoruz. Mart ve Nisan ayını bekliyoruz. Aşılar vuruldukça, pandemi etkisi azaldıkça ve yasaklar kalktıkça bizim işlerin de çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla iş yapacağımızı umuyoruz” diye konuştu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının da sektörü etkilediğini belirten Avcı, “İnsanlar Cumartesi ve Pazar günleri ailesiyle birlikte dışarıya çıkıp mobilya alıyordu. Hafta sonu da kapalı olunca tamamen işimiz durmuş durumda. Bekliyoruz” dedi.



“Yurt dışından iyi bir beklentimiz var”

Geçen sene devletin vermiş olduğu desteklerle sektörün umduğunu yakaladığını anlatan Yalçın Avcı, “Geçen yaz aylarında devletin vermiş olduğu destekler ve düğünlerin yapılmasıyla ilgili kısıtlamalar kalkınca ciddi anlamda bir iş potansiyeli yakaladık. Mobilya yetiştirebilmek için gece gündüz çalıştık. O dönemde de insanlar alacaklarını ertelemişlerdi. Kısıtlamalar kalkınca biz çok ciddi iş yaptık. Şimdi tekrar kısıtlamalar başladı ve sıkıntı çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşıların vurulup pandeminin etkisini azaltmasıyla birlikte yurt dışından da ciddi talep beklediklerini belirten Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, daha sonra şunları söyledi:

“Aşıların vurulup dünyanın bu rahatsızlıktan kurtulduğu anda normale döneceğiz. İhracat yaptığımız ülkelerden insanlar gelip alışveriş yapmıyorlar. Aşıyla birlikte normale dönünce yurt dışından da alışveriş için insanlar gelince ürün yetiştiremeyecek duruma geleceğiz diye düşünüyoruz. Hastalıktan sonra yurt dışından iyi bir beklentimiz var. Güzel ihracat yapacağız. Potansiyelimizi, hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Bir umudumuz var ve o nedenle mevcut elemanlarımızı muhafaza etmeye çalışıyoruz. İşveren olarak iş olduğu zaman o elemanlarımıza ihtiyacımız olacak.”

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