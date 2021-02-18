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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2)

DHA

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2)


8 KİŞİ GÖZALTINDA
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin Bursa'da örgüt üyeliğinden tutuklanan ve iş yerinde bomba ele geçirilen terörist ile bağlantılı olduğu, bir şüphelinin Suriye'de DEAŞ'ın sözde polis kadrosunda görev aldığı, bir diğer şüphelinin ise şu an tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde zekat sorumlusunun oğlu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ
2021-02-18 08:11:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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