Bisikletle giderken kapkaça uğradı Adana’da motosikletteki iki kişi, bisikletiyle giden şahsın cep telefonunu çaldı

Adana’da bir kişi bisikletiyle giderken motosikletli kişiye cep telefonunu kaptırdı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 3 kişinin cep telefonlarının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçti. Polis, 2 kişi oldukları ve motosikletle kapkaç yaptıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerin, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 7 Şubat günü sabah saatlerinde bir motosiklet çaldıkları, saat 11.00 sıralarında da Emek Mahallesinde yolda yürüyen Cuma elSalih’in (21) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtıkları belirlendi. Kapkaççılar, bu olaydan saatler sonra Dumlupınar Mahallesi’nde bisikletle evine dönen Yakup Özel’in (30), elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Ertesi gün Ova Mahallesinde bisikletiyle yolda seyir halinde olan Sait Tufan’ın (34), arkasından yaklaştığı ve elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Tufan ise dengesini kaybedip bisikletten düştü. Tufan, şüphelilerin arkasından koştu ancak yetişemedi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İbrahim (18) ile kardeşi B.S. (15) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, Akkapı Mahallesindeki bir çiftlik evinde yakalandığını belirleyen polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında İbrahim ile kardeşi B.S., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ayrıca İbrahim ve B.S.’nin hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kardeşi B.S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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