Çamurdan sanata Adana’nın Kozan ilçesinde seramik ve çömlek kurslarına katılan kadınlar, çamura şekil vererek ürettikleri eserler ile ev ekonomilerine ve geleneksel el sanatlarına katkı sağlıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde seramik ve çömlek kurslarına katılan kadınlar, çamura şekil vererek ürettikleri eserler ile ev ekonomilerine ve geleneksel el sanatlarına katkı sağlıyor.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açıla seramik ve çömlek kursuna katılan kadınlar, seramik sanatçısı Nermin Elmalı ve Adanalı Çömlek Ustası Bilgin Özdemir ile bir araya gelerek unutulmaya yüz tutan sanatlarını geleceğe taşıyor.

Seramik ile ilk tanışmasında çok şaşırdığını ifade eden kursiyer Sevim Şahin, “Kendim üretmeye başladığımda çok heyecanlandım. Devam ettim ve ikinci kez kurslara katılmayı istiyorum. Çamurla uğraşmayı seviyorum” diye konuştu.

Seramik sanatının sabır işi olduğunu belirten kursiyer Selvinaz Keleş, “Kursa başladığımda seramiğin nasıl yapıldığını bilmiyordum. Burada döküm yaptığımızda heyecanla çok bekledik. Çok büyük sabır işi. Bir zücaciye dükkanına geldiğimde o ürünlerin oluşunu biliyor daha güzel bakıyoruz. Seramik her şeyi kapsıyor. Yaptığımız eşyayı kullanmak onda çay içmek güzel bir duygu” diye konuştu.

Usta öğretici Gülay Pehlivan seramik bölümü ön lisans bölümü mezunu olduğunu belirterek, "12 öğrenci ile başladık. Bu iş gönül işi. Biz bu atölyeye girdiğimizde dış dünya ile bağımız kesiliyor çok severek üretiyoruz. Arkadaşlarımızla çok mutluyuz üretmeyi daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Merkezimin teşhir salonunda eserleri satışa sunuyoruz. İsteyen kursiyerlerimiz sosyal medyadan satışa sunuyor. Arkadaşlarımız evde boş oturmak yerine bu sanatı icra edip ev ekonomisine katkı sunuyor. Kozan’ın yöresel ürünlerini tasarımlara yansıtıyoruz ve vitrin süslerini ellerimiz ile hazırlıyoruz” dedi.

Seramik sanatçısı Nermin Elmalı yıllardır Antalya’da çalıştığını ve Adana'ya geldiğini belirterek, "Elimizden geldikçe güzel işler çıkarmaya çalışıyoruz. Kozan’da bu atölyeyi görmek beni umutlandırdı kadınların ilgisi beni umutlandırdı. Kozan’da sanatsal olarak eksiğiz ama yapılan çalışmalar çok umut verici” diye konuştu.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut ise ilerleyen dönemde tarihi yapısını seramiğe işleyerek tarihi ilçenin tanıtımında da önemli rol oynamak istediklerini söyledi.

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