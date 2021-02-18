Erdem: "Üzerimize düşen vazifeleri gayretle yapıyoruz"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçeye yapılacak yatırımları önemsiyor ve bu bilinçle projeler hazırladıklarını söyledi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i ziyaret etti.

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Kurumlar arası diyaloğun gelişmesi, Ceyhan’a yapılacak hizmetlerin tüm kurumlarla birlikte istişare içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Yılmaz, Başkan Erdem’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Mülki amirimiz Dr. Bayram Yılmaz ve güzide ilçemizin huzur bekçisi Müdürümüz Alper Tunga Berberoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ceyhan Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gayretle yapıyoruz. İlçemize yapılacak yatırımları önemsiyor ve bu bilinçle projeler hazırlıyoruz. Ceyhan'a gönül vermiş birisi olarak Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürümüz ile her zaman istişarelerimiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

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