Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, sağlıkçılar traktörle hastaya ulaştı



Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´nın merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi´nin yolu, tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle bir kişi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alternatif olarak tarlaların içinden açılan toprak yol da yağışlar nedeniyle balçığa döndü. Mahallede kalp krizi geçiren kişiye müdahaleye gelen ambulans adrese ulaşamayınca, sağlık personeli, traktör yardımıyla hastanın evine götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Sarıçam ilçesinin 15 haneli kırsal Aydınyurdu Mahallesi sakinlerinin yıllardır kullandığı yol, mahallede yaşan bir vatandaş tarafından 15 gün önce, kendi arsası olduğu iddiasıyla bir kısmı duvak çekilerek, bir kısmı ise toprak dökülerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Mahalleli, tarla içerisinden kendilerine yol açmak zorunda kaldı. Yağmur yağdıktan sonra balçık oluşan yol da kapandı. Mahallede 79 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirince ambulans istendi. Mahalleye sevk edilen ambulans, yol olmayınca hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine mahalleli, sağlık ekibini traktör yardımıyla eve taşıdı. O anları bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇAMURA SAPLANDI

Mahalledeki öğrencileri okula götürmek için gelen servis de yoldan geçerken çamura saplandı. Servis, traktör yardımıyla saplandığı yerden çekilerek kurtarıldı. Servis şoförü Ali Oruz, `´Yolumuzu kapattılar. Biz de burayı kullanıyoruz. Yağışlardan dolayı burası da çamur oldu. Aracımız çamura saplandı. Çocuklarımız 4 gündür okula gidemiyor. Yol kapalı olduğu için öğrenciler 2 kilometre yürümek zorunda kalacak´´ dedi.

4´üncü sınıfa gittiğini söyleyen Emine Demir, yolun kapatılmasından dolayı mağdur olduğunu ifade ederek, "Her yeri kapattılar. Çamurlu yoldan da tek başımıza gidemiyoruz. Servis bizi almaya gelmişti ama o da çamura saplandı. Mecbur yürüyerek gideceğiz´´ diye konuştu.

`MECBUREN 2 KİLOMETRE YÜRÜYECEĞİZ´

Kardeşini okula göndermek için 2 kilometre yol yürümek zorunda kalacaklarını söyleyen Ayşe Demir, "Çamurlu yoldan çocuklarımızı götürmeye çalışıyoruz. Servis çağırıyoruz ama çamurdan dolayı geçemiyor. Yüz yüze eğitim başladı ama biz çocuklarımızı gönderemiyoruz. Yol kapandığı için kendi imkanlarımızla bu yolu açmak zorunda kaldık. Mecburen 2 kilometre yol yürüyerek çocukları okula götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

`YENİ YOL YAPILANAN KADAR ACİL DURUMLARDA GEÇMEMİZE İZİN VERSİNLER´

Mahallede oturan Kadir Demir, yıllardır kapanan yolu kullandıklarını söyleyerek, "Komşumuz yolun kendi arazisinin içinden geçtiği için yolu kapattı. Burada yaklaşık 15 hane var. Babam kalp hastası ve geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdi. Ambulansı aradık ancak yolu açmadıkları için evimize gelemedi. Bizim kendi imkanlarımızla açtığımız yol da yağmur yağdığı için çamur içerisindeydi. Traktörlerimizle ambulansın yanına giderek sağlık personellerimizi alıp eve getirdik. Belediyeye gittik bir sonuç alamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Traktörle kendi imkanımızla yol yaptık. Komşumuza bir itirazımız yok. Sonuçta tapulu arazisi. Komşumuz yolu kapatınca yanındaki ev de alternatif yolu kapattı. Çaresiziz. Bizim mahallemizde çok hasta insan var. En azından yeni yol yapılana kadar acil durumlarda geçmemize izin verirlerse biz mutlu oluruz´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI

2021-02-19 09:02:51



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