Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü yakalandı

DHA

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cabbar Sefa T. (26), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Cabbar Sefa T.´nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi´nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.´yi yakaladı. Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-19 09:47:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Demir kapı hırsızı kardeşler suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Demir kapı hırsızı kardeşler suçüstü yakalandı
Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, sağlıkçılar traktörle hastaya ulaştı
YEREL HABERLER Tapulu arsasından geçen yolu kapattı, sağlıkçılar ...
Reçete çetesi operasyonunda 41 gözaltı Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapmasında, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen, aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 41 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Reçete çetesi operasyonunda 41 gözaltı Adana merkezli ...
Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira ...
Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira vurgun yapan şebekeye operasyon
YEREL HABERLER Adana merkezli usulsüz reçete ile 12,5 milyon lira ...
Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, oto yıkamacıların işleri arttı
YEREL HABERLER Tedbirler sonrası araçta yemek yeme dönemi başladı, ...
Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
YEREL HABERLER Seyhan Baraj Gölü'nde dev 'yayın balığı' yakaladılar
Reçete çetesine operasyon:46 gözaltı kararı Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapmasında, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin ettikleri belirlenen aralarında sağlık müdür yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER Reçete çetesine operasyon:46 gözaltı kararı Adana ...
Erdem: "Üzerimize düşen vazifeleri gayretle yapıyoruz"
YEREL HABERLER Erdem: "Üzerimize düşen vazifeleri gayretle ...
Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşımına gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan silah fotoğrafı paylaşımına gözaltı
Bilgili: "Kılıçdaroğlu’nun PKK’ya söyleyecek sözü yok mu?"
YEREL HABERLER Bilgili: "Kılıçdaroğlu’nun PKK’ya söyleyecek sözü yok ...
Öğrenciler tarihi boyayarak öğrenecek
YEREL HABERLER Öğrenciler tarihi boyayarak öğrenecek
Adana’nın kuzeyinde karla mücadele
YEREL HABERLER Adana’nın kuzeyinde karla mücadele
Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ayrı görevler düşüyor"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Bağımlılıkla mücadelede her kurumumuza ...
Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi
YEREL HABERLER Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele ...
Prostat kanseri tanısında milimetrik hassasiyet Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan İzol: "Prostatta kanser şüphesi genellikle kanda PSA seviyesinin yüksek çıkması veya prostat muayenesinde şüpheli bulgu saptanmasıyla ortaya çıkar"
YEREL HABERLER Prostat kanseri tanısında milimetrik hassasiyet Üroloji Uzmanı Prof. ...
Tarım kredi kooperatifindeki 933 bin TL´lik hayali satışı 3 saatlik ses kaydı ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Tarım kredi kooperatifindeki 933 bin TL´lik hayali ...
Dedektif gibi çalışıp hayali satışı ortaya çıkardı Adana’da 933 bin liralık kooperatif açığını kapatmak için müdür ve müdür yardımcısının yardım istemesi üzerine gübre, tohum ve su borusu almış gibi gösterip kooperatife borçlanan bir kişi daha 3 saatlik ses kaydı alarak savcılığa verdi
YEREL HABERLER Dedektif gibi çalışıp hayali satışı ortaya ...
Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi "Güçlü kadın, güçlü yarın" projesini yürüten sosyal medya fenomeni Ezgi Özanlar, kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kayınbabası hakkında suç duyurusunda bulundu Ezgi Özanlar: “Güçlü kadın olarak projeler üretirken tehditler almak üzücü” “Bu süreç taşıyamayacağım boyutlara geldi” Avukat Tuba Kastal Sertli: “Müvekkilim hayatıyla tehdit ediliyor, korkuyor”
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen kadına ölüm tehdidi "Güçlü kadın, ...
Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ölümü Adana’da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Uyurken ağabeyinin altında kalan bebeğin feci ...
Çamurdan sanata Adana’nın Kozan ilçesinde seramik ve çömlek kurslarına katılan kadınlar, çamura şekil vererek ürettikleri eserler ile ev ekonomilerine ve geleneksel el sanatlarına katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Çamurdan sanata Adana’nın Kozan ilçesinde seramik ve ...
Bisikletle giderken kapkaça uğradı Adana’da motosikletteki iki kişi, bisikletiyle giden şahsın cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER Bisikletle giderken kapkaça uğradı Adana’da ...
Boşanmak isteyen Ezgi´ye, kayınpederinden `Seni Adana´da yaşatmayız´ tehdidi
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen Ezgi´ye, kayınpederinden `Seni ...
'Mutant virüsler yüzde 30 daha bulaştırıcı; tedbirler de aynı oranda artırılmalı'
YEREL HABERLER 'Mutant virüsler yüzde 30 daha bulaştırıcı; tedbirler ...