Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hükümlü yakalandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Cabbar Sefa T. (26), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Cabbar Sefa T.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Cabbar Sefa T.´nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi´nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.´yi yakaladı. Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-19 09:47:36



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