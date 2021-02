Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor tesislerinde Avrupa'da öncü hale geldi

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yapılacak tören ve oynanacak ilk müsabakayla kapılarını açacak olan Yeni Adana Stadı´nda incelemelerde bulundu. Stadın ülke adına hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, "Türkiye spor tesisleri konusunda Avrupa´da öncü bir ülke haline geldi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı, bugün düzenlenecek törenle kapılarını açacak. Merkez Sarıçam ilçesinde FIFA ve UEFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadı´nın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak. Tören öncesi kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, statta incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu´na stadı incelerken Adana Valisi Süleyman Elban, Adana AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana İl Başkanı Mehmet Ay eşlik etti. Stattaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, uzun süredir verilen emeğin sonucuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

`SPOR OLGUSUNU HER DAİM GÜÇLÜ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ´

Yeni Adana Stadı´nın hem ülke hem de kent adına hayırlı olmasını dileyen Bakan Kasapoğlu, yazar Peyami Safa´nın "Spora verilen mana gençliğe verilen mananın öz kardeşidir" sözünü hatırlatarak, AK Parti iktidarlarının spor olgusuna verdiği önemin 19 yıldır devam ettiğini söyledi. Gençlerin spor alanlarına erişiminin hayati bir önem taşıdığını belirten Bakan Kasapoğlu, 81 ilde tesisleşme yönünde devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın en önem verdiği konulardan birinin gençlere sporda fırsat eşitliği olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Hamdolsun bu uğurda herkesin kullanımına açık, en kaliteli tesislere sahibiz. 33 bin seyirci kapasitesi ve diğer olanaklarıyla bu tesis yaşayan bir yer olarak 7/24 Adana´ya hizmet edecek. Türkiye tesisleri Avrupa´nın öncü tesisleri haline geldi. Ülkemiz sporda marka olma konusunda öncü durumda. Eminim ki bu stadımız da gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen takımlara güzel bir ev sahipliği yapacak" dedi.

138 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULDU

Yeni stadın 138 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu ve bunun 60 bin metrekaresinin kapalı alan olarak kullanıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, sadece futbol alanında değil diğer spor branşlarında da çalışmaların bu statta yapılabileceğine dikkat çekti. Dostluğun ve kardeşliğin en güzel temsilinin spor olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Stadın yapımında yakın takipte bulunarak ilk günden bu yana güçlü desteklerini sundular. Bunun yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz ve güzide kent halkımıza teşekkür ederiz. AK Parti iktidarları Cumhurbaşkanımız öncülüğünde laf üstüne laf koymayı değil, iş üstüne iş koymayı, eser üretmeyi, hizmeti odak alan iktidarlar oldu. Bu noktada halkımızla birlikte aydınlık yarınlara yürüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

Kaleye şut çekmesi

Detaylar

