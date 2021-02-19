Uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atladı Hastaneye kaldırılan kadının ayakları kırıldı, karısını darp ettiği ileri sürülen koca evden kaçtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı kocanın eşi damdan atlayarak yaralandı. Karısını darp ettiği ileri sürülen koca evden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay 16 Şubat günü merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1145 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin B. uyuşturucu kullandığı 3 çocuğunun annesi Fatma B.'ye sık sık şiddet uygulamaya başladı. Bu nedenle genç kadın 16 Şubat günü evin damına çıkarak aşağı atladı. Genç kadın vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koca ise bu olay üzerine evden kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ali İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan kadının ise ayaklarının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan önce de Şahin B.’nin eşini darp ettiği öğrenildi.

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