Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızı korumak için birçok bedeller ödedik. Kadınlarımız, annelerimiz ve gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

AK Parti Adana Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti’nin dünyaya adaletin güçlü mesajını veren bir parti olduğunu söyleyerek, “AK Parti tüm kadrolarıyla, her bir ferdiyle ruhunun gücünü haykıran bir partidir. AK Parti, ana kademeleriyle bu davayı en güçlü şekilde omuzlamanın adıdır. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ haykırışıyla vicdanın sesidir. Bu hak davanın bugünlere gelmesinde emeği olan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu kutlu davanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir olarak, beraber olarak ilelebet payidar olacağını her kongrede görüyoruz. Her bir kardeşimi gönülden kutluyorum. İnanıyorum ki bundan sonra da AK Parti ana kadrolarıyla yine tüm dünyaya merhametin, adaletin ve hizmet siyasetinin mesajını haykırmaya devam edecek” diye konuştu.



“Bin yıl süreceğini haykıranlar bugün tarihin yapraklarına gömüldü”

Bakan Kasapoğlu, Şubat ayının iyi şeyler hatırlatmadığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“19 yıl var ve 19 yıldan önceki Türkiye var. Bazı arkadaşlarımız bunu bilmiyorlar. İyi ki de bilmiyorlar. Şubat ayı bize güzel şeyler hatırlatmıyor. Şubat ayı ayrıştırmayı, eziyeti hatırlatıyor. 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini haykıran zihniyet bugün tarihin yapraklarına gömüldüler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki bu kutlu hareket ayrıştırmaya, ötekileştirmeye 'dur' diyen bir harekettir. AK Parti kongreleri aynı zamanda yenilenme demektir. Bundan sonra da inandığımız şekilde yürümeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimize, 2024, 2051 ve 2071 vizyonumuza aynı ruhla ulaşacağız. Adana mert insanıyla, yiğit insanıyla ayrı bir şehir. O yüzden Adana’ya hizmet etmek ayrı bir heyecan ve onur. İşte bugün Türkiye’nin en yeni, modern stadını hizmete almanın heyecanını yaşıyoruz. Adana’mız için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.”

Gençlere de müjde veren Bakan Kasapoğlu, “Adana’mızda bir yıl içerisinde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak. Aynı heyecanla, tüm imkanlarımızla tüm Adana’ya da en güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz” dedi.



“AK Parti her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdüren bir parti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, vatanın korunması için birçok bedel ödendiğini belirterek, “Biz birlikte inandık ve güçlendik. İnşallah 2023’de Adana AK Partimizin kalelerinden birisi olacak. İnşallah bu kalenin mimarları da kadın kollarımız olacak. Bizim derdimiz, davamız millet. Tek istediğimiz daha müreffeh ve güçlü Türkiye inşa etmek hep beraber. Bu hizmetler cesaret, yürek ve gayret ister. AK Parti demokrasi mücadelesinin, kalkınma hamlelerinin inşa edildiği bir parti. AK Parti her türlü terör örgütlerine, vesayet odaklarına karşı mücadelesini sürdüren bir parti. Biz bu uğurda gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızı korumak için birçok bedeller ödedik. Kadınlarımız, annelerimiz ve gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman evlatlarımızdan Allah razı olsun. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerimize sabır diliyorum. Bizim dualarımız şehitlerimiz için” ifadelerini kullandı.



“Kadınıyla, erkeğiyle asker olarak yetişen bir milletiz”

Türk ordusunun milletin ve barışın ordusu olduğunu aktaran Bakan Selçuk, daha sonra şunları kaydetti:

“Ordumuz milletin ve barışın ordusu. Bunu tüm dünya, Adana ve Türkiye biliyor. Bizler kadınıyla, erkeğiyle asker olarak yetişen bir milletiz. Adana da yiğidin harman olduğu bir şehir. Adana’mıza her daim minnettarız. Bu topraklar çünkü aziz şehitlerimizin bize emaneti. 15 Temmuz gecesi şehit olan Adanalıları unutmayacağız. Bizler demokrasimizi korumak için hep meydanlarda olacağız. Güvenlik olmadan kalkınma ve tam bağımsızlık olmuyor. Bu süreçte siz kadınlarımıza büyük görevler düşüyor. Kadın ve erkeğimizle çok güçlü bir partimiz var. Biz Anadolu’yuz. Kadınlarımız mazlumlara da hep annelik yapıyorlar. AK Parti mazlumların hep yanında.”



“Sessiz bir devrim gerçekleştirdik”

Sosyal yardımda da Türkiye’nin sessiz bir devrim yaptığını aktaran Zehra Zümrüt Selçuk, “Biz 18 yıldır sosyal yardımlarımızla çok büyük sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2 milyar olan sosyal yardım 70 milyara, sosyal koruma kalkanı pandemi döneminde 53 milyara çıkmış durumda. İnşallah Adana’da sosyal hizmet merkezleri sayımızı da 2021 yılında arttıracağız. Bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Bütün muhtaç vatandaşlarımızı destekleyeceğiz” dedi.



“Şehit annelerinin ‘Vatan sağolsun’ sözü boynumuzun borcu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlara güvenerek yola çıktığını söyleyerek, “Adana her zaman yüreklidir. İnşallah kongremizle birlikte yenilenen kademelerimizle birlikte Adana’mız 2023’e hazır. Omuz omuza çok çalışarak, Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. İnşallah daha çok çalışacağız, daha çok işimiz var. Cumhurbaşkanımız 14 Ağustos’ta yola çıkarken kadınlarımıza güvenerek yola çıktı. Cumhurbaşkanımız mazlumların yanında dururken kadınlarımızdan güç aldı. İnşallah bizler her daim genel başkanımızın arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu millete olan hizmet sevdamızla durmadan, yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Buna Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı var. Bir yandan 2023’e hazırlık kongrelerini yapıyoruz ama bir yandan içimizin kan ağladığı günlerden geçiyoruz. 13 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit annelerinin içimizi titreten ‘Vatan sağolsun’ sözü boynumuzun borcu” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ise AK Parti’yi Adana’da birinci sıraya taşımak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Kongrede konuşan mevcut AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kongreye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri, partili ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.