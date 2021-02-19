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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantıyla katıldı

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantıyla katıldı


Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu'nun açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadı tamamladık, 10 stadın yapımı, 4´ünün ise proje süreci devam ediyor. Sporcularımız bu tesislerde 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla çalışsın diye buraları dört dörtlük olarak tesisler tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık. Sporcularımız, 2002 yılında sadece bin 481 madalya kazanabilmişken, 2019´da elde ettikleri 8 bin 800´ün üzerinde madalya ile verilen emekleri tüm dünyaya gösteriyor" dedi.
Merkez Sarıçam ilçesinde, TOKİ tarafından inşaatına 2014´te başlanan, UEFA ve FIFA standartlarına göre inşa edilen Yeni Adana Stadyumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri ile kent protokolü katıldı. 138 dönüm arazinin 60 dönümlük bölümü üzerine inşa edilen stadyum, 6 kat yüksekliğinde 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. Stadyumda sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor.
Açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Yeni Adana Stadyumu'nun Türkiye´ye, Adana´ya ve Adanalı sporculara, taraftarlara hayırlı olması dileklerinde bulunarak, "Bu muhteşem tesisimizin Adana´mıza kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Stadyumumuz 78 bini açık, 60 bini kapalı olmak üzere 138 metrekare büyüklüğe sahiptir. Alttan ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu stadın kapasitesi 33 bin kişidir. Böylece Adana´mıza her bakımdan modern bir tesisi kazandırdık. Şehrimizin iki güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor, artık maçlarını burada oynayacaklar. Her iki spor kulübümüze bundan sonra oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Yeni stadyumun da motivasyonuyla iki kulübümüz, başarı grafiklerini daha da yükseltecektir" diye konuştu.
'SPOR ALTYAPISINI BAŞTAN AŞAĞI YENİLEDİK'
Türkiye´de uzun yıllar boyunca belli branşlar dışında spora gereken önemin verilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra spor altyapısındaki sorunları çözmeye başladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spora ilgisi olan gençlerimiz hem ailelerinden hem de ilgili kurumlar tarafından destek göremedikleri için başka arayışlara girdi. Bu sebeple Türkiye çok genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, sporda istenen başarıları uzun yıllar yakalayamadı. Bu nedenle Türkiye´nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye gelemedi. Gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş biri olarak sıkıntıların farkındaydık. Belediye başkanlığı dönemimden itibaren sıkıntıları çözmeye çalıştık. Bu anlayışı 2002 yılından itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Son 18 yılda spor altyapısını baştan aşağı yeniledik" dedi.
SPOR KULÜPLERİNİN SAYILARI DA ARTTI
İllerin ihtiyacına göre yeni tesisleri hizmete açtıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Statlar, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri açtık. 2002´den önce 1574 tesis varken bugün bu sayı 2 kat artarak 3900´e kadar çıktı. Atletizm pisti 12´den 56´ya, spor salonlarının sayısını 904´e yükselttik. Dönemimizde sadece Adana´ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda ömrünü tamamlamış olan statları yıkıp, yerine yüksek kapasiteli uluslararası düzeyde yeni tesisleri inşa ettik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadı tamamladık, 10 stadın yapımı, 4´ünün ise proje süreci devam ediyor. Sporcularımız bu tesislerde 7 gün 24 saat gönül rahatlığıyla çalışsın diye buraları dört dörtlük tesisler olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladık. Sporcularımız, 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilmişken, 2019´da elde ettikleri 8 bin 800´ün üzerinde madalya ile verilen emekleri tüm dünyaya gösteriyor. Faal sporcu sayımız 18 yılda 260 bin iken 3 bin 623´ü geçti. Adana´da sporcu sayısında rekor yaşandı. Adana´da 2002 yılından önce 7 bin 762 lisanslı sporcu varken bu sayıyı 189 bin 541´e ulaştırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan kulüplerimizde de artış oldu. Adana´da 113 olan spor kulübü sayısı 486´ya çıktı."
HER KURUM KENDİ ALANINA ODAKLANIYOR
Her kurumun kendi alanına odaklandığını, herkesin işin bir ucundan tutarak görevlerini yerine getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetçi, ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye, polisimiz asayişi ve huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya kendini adadı. Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için mücadele etti. Böylece tarımda, ihracatta, savunmada, terörle mücadelede, sporda destan yazan bir ülke ortaya çıktı. Eski Türkiye´de gençlerimiz, enerjilerini çatışmalarla, gerilimlerle, ülkeye hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcıyordu. Gençlerimizi, sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur. Üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür. Bu provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak, özellikle Türkiye´yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. İnşallah bundan sonra bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Bakan Kasapoğlu ise Adana´da tarihi bir günü yaşadıklarını, Adana´nın özlemle beklediği stadına kavuşacağını belirterek, "Adana, tarihiyle, kültürüyle, yiğit insanlarıyla çok müstesna bir ilimizdir. Bu manada spor ve gençlik alanında da ülkemizi en güzel şekilde temsil eden ve bu manada güçlü potansiyeli olan bir ilimizdir. Adana´nın gençleri, spor ve yarınlar noktasında bize her zaman umut veriyor. Bu manada kulüplerin, bu güzel stadyumda dostluk, centilmenlik dolu maçlara imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.
Konuşmanın ardından kürsüye çıkan protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle Yeni Adana Stadyumu hizmete açıldı. Stat, Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Altay´ın oynayacağı karşılaşmayla hizmete başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATARYusuf KANTARLI
2021-02-19 19:01:32

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