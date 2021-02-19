Yeni Adana Stadyumu'nda siftahı Paixao yaptı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Bugün törenle hizmete açılan Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, Altay'ın Portekizli Marco Paixao attı.

Yeni Adana Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni stadın ilk karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, 4'üncü dakikada konuk ekip Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-19 19:46:21



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