TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - Altay: 2

13 şehidin katili işte o alçak!

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TFF 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor evinde Altay ile karşılaştı. Müsabaka 21 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay’da, Mossoro’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

5. dakikada Altay’ın atağında Mossoro’nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02

36. dakikada Adana Demirspor’da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao’da kaldı. Paixao’nun pasında sağ kanattan içeri giren Erhan’ın şutunda top, kaleci Zubas’ta kaldı.

65. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da savunmadan seken top Rangel’in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak’ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

66. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor’da topun başına Mehmet Akyüz geçti. Mehmet’in şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi.

83. dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 12



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Memişoğlu xx, Ogün Kamacı xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Samet xx, Tayyip x (Semih dk. 36 x), Rassoul xx, Kaan xx, Aissati x (Rangel dk. 46 x), Traore xx, Gökhan x (Mehmet dk. 36 x, Berk dk. 89 ?), Yunus xx, Ezeh xx, Sedat x (Sinan dk. 46 x)

Yedekler: Vedat, Sinan, Kerim, İzzet, İsmail, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Altay: Stachowiak xx, Berkay xx, Lokman xx, Mehmet xx, Cebrail xx, Scuk xx, Thiam xx (Murat dk. 90+2 ?), Ziya xx (Yekta dk. 72 x), Erhan xx (Tolga dk. 90+2 ?), Mossoro xx (Kappel dk. 61 x), Paixao xx (Deniz dk. 90+2 ?)

Yedekler: Cihan, Abdullah, Kazımcan, İlhan, Eren

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Semih (dk. 83) (Adana Demirspor) Paixao (dk. 4 ve 5) (Altay)

Sarı Kartlar: Tayyip, Kaan, Rangel, Traore (Adana Demirspor) Cebrail, Thiam, Erdem (Altay)

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