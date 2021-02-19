Adana Demirspor - Altay: 1-2

13 şehidin katili işte o alçak!

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Anıl ATAR Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Ogün Kamacı (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Zubas (x)Samet Akaydın (xx), Tayyib (x)(Dk. 35 Semih (xx), Rassoul (xx), Kaan (xx), Traore (xx), Gökhan (x)(Dk. 35 Mehmet (x)(Dk. 89 Berk (?), Yunus (xx), Aissati (x)(Dk. 45 Rangel (x), Sedat (x)(Dk. 45 Sinan (x), Ezeh (xx)

ALTAY: Stachowiak (xxx), Berkay (xx), Lokman (xx), Cebrail (xx), Erdem (xx), Thiam (xx)(Dk. 90+4 Murat (?), Scuk (xx), Erhan (xxx)(Dk. 90+2 Tolga (?) , Mossoro (xxx)(Dk. 61 Kappel (x), Ziya (xx)(Dk. 72 Yekta (x), Paixao (xxx)(Dk. 90+2 Deniz (?)

GOLLER: Dk. 83 Semih (Adana Demirspor) - Dk. 4 Paixao ve Dk. 5 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Tayyib, Kaan, Rangel, Traore (Adana Demirspor) Cebrail, Thiam, Erdem (Altay)Spor Toto 1´inci Lig´in 22´nci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Altay´a 2-1 mağlup oldu.

4´üncü dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay´da, Mossoro´nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

5´inci dakikada Altay farkı 2´ye çıkardı. Mossoro, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Mossoro´nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao´nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Adana Demirspor kalesine gitti: 0-2.

36´ncı dakikada Adana Demirspor´da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao´da kaldı. Paixao´nun pasında sağ kanattan içeri kateden Erhan´ın şutunda top, kaleci Zubas´ta kaldı.

İlk yarı, Altay´ın 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

60´ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rassoul, rakip ceza sahasına orta yaptı. Havadan gelen topa yükselen Ezeh´in kafa vuruşunda top, kaleci Stachowiak´ta kaldı.

65´inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken top Rangel´in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak´ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

66´ncı dakikada atışı kullanan Mehmet Akyüz´ün şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi

83´üncü dakikada Adana Demirspor´da Yunus´un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih´in kafa vuruşunda top, ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma Altay´ın 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2021-02-19 21:12:46



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