Osman Özköylü: “Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz”

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Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, kazandıkları Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak, “Sonuna kadar yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Altay, ligin 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 21 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Bu statta ilk golü atan ve kazanan biz olacağız diye maçtan öncede söylemiştim. Tarihe de geçtik. Yeni Adana Stadyumu çok güzel bir stadyum olmuş. Adana şehrine yakışır bir stat olmuş. Maça istediğimiz gibi başladık. Çok kısa sürede bunu gerçekleştirdik. Ondan sonraki süreçte galibiyeti koruma içgüdüsü takımı geriye çekti. Sonuna kadar yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

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