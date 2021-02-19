Adana Demirspor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi sona erdi

Adana Demirspor, bugün oynadığı Altay maçından mağlup ayrılmasının ardından Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar görevinden istifa etti. Adana Demirspor kulübü sosyal medyada yaptığı açıklamada Dumlupınar’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor 22’inci haftada sahasında karşılaştığı Altay karşısında 21 skorla mağlup ayrıldı. Adana Demirspor Kulübü Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevinden istifa edeceğini söylemişti. Bunun üzerine Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından Dumlupınar’ın istifasını kabul ettiğini belirtti.

Adana Demirspor Kulübünün açıklaması şu şekilde;

“Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar’ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.”

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