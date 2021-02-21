Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ADANA´da bir apartmanın 9'ncu katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale gelirken dairede oturan Cavlak ailesinin komşuları, evin onarılması ve eşyasının yenilenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9´uncu katındaki dairede çıktı. Bir akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan Mustafa Cavlak (50), iş çıkışı eve geldikten sonra salondaki elektrikli sobayı çalıştırıp banyoya girdi. Kısa süre içerisinde patlama sesiyle neye uğradığını şaşıran Cavlak alevlerin arasında kaldı. Evden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler evin kapısını kırarak Cavlak´ı kurtardı. Kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin kül olduğunu belirten Mustafa Cavlak, yangın sırasında eşi ve 2 çocuğunun şans eseri evde bulunmadığını söyledi. Psikolojik travma yaşadıklarını belirten Cavlak, eşyasız halde kayınvalidesinin evine sığındıklarını anlattı. Cavlak, "Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" dedi.

Ailenin durumuna kayıtsız kalmayan komşuları, evlerinin onarılması ve 8-12 yaşlarındaki 2 çocuğun Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişmek için kullandıkları tablet bilgisayarın da aralarında bulunduğu eşyanın yenilenmesi için yetkililerden yardım istedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-02-21 16:11:38



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