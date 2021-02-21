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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı

İHA

Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Cüneyt Dumlupınar’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavilacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba’yı getiriyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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