Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, `Ahmet´imi, Mehmet´imi rahat bırakmıyor hainler´ diyerek gözyaşı döktü (2)



`BUNU YAPAN ALÇAKLAR KİMSE BULURUZ´

Ankara Gölbaşı´nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet (25) ve Mehmet Oruç´un, Adana´daki kırılan mezar taşları belediye ekipleri tarafından onarılarak yerine konuldu. Adana Valisi Süleyman Elvan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, şehit kardeşlerinin mezarları dahil 79 mezar taşının kırılmasının ardından Ali Hoca Mezarlığı'na gelerek incelemelerde bulundu. Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç´un babası Hacı Ali Oruç´u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şehitlerimizin mezar taşlarıyla beraber başka mezarlarda da tahribat olmuş. Bunu yapan alçaklar kimse buluruz. Ayrıntılı bir şekilde araştırıyoruz. Hepimiz üzüntülüyüz. Şimdi ilk işimiz bu alçakları bulmak. Şehitlerimiz hepimizin yüreğinde. Emniyet güçlerimiz bu kişileri bulacağına eminim gereken cezayı alacaklar´´ diye konuştu.

'SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI'

Adana Valisi Süleyman Elban ise olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını belirterek, "Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda iki şehit mezarımızla birlikte toplam 79 mezarın tahrip edildiği belirlendi. İşin içinde şehitlerimiz olunca, insanın üzüntüsü daha da artıyor. Gördüğümüz kadarıyla genel anlamda tekme vurmak suretiyle mezarlar tahrip edilmiş. Gerekli deliller toplandı ve görüntüler incelenmeye başlandı. Belli bir ipucu da elde edildi. Bunu yapanların insan olduğunu düşünmek mümkün değil" dedi.

`YAPILAN BU ALÇAKLIĞI ASLA KABUL ETMİYORUZ´

Olayı duyar duymaz mezarlığa gelen AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da şehit Oruç kardeşlerin 15 Temmuz´un sembol isimleri olduğunu belirterek, "Yapılan bu alçaklığı asla kabul etmiyoruz. Bunu yapanlar inanıyorum ki en kısa zamanda yakalanacaklar. Şehitlerimiz bizim kıymetlimiz. Şehitlerimiz sadece Ali amcamızın değil, tüm Türkiye´nin evlatları. AK Parti İl Başkanlığı olarak konunun takipçisiyiz´´ ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Jülide Sarıeroğlu ise şehit babasıyla telefonla görüşerek, emniyet güçlerinin tüm imkanlarını kullanarak mezar taşlarını kıranların en kısa sürede yakalanacağını söyledi.

`İNŞALLAH BU DÜNYADA DA ÖBÜR DÜNYADA DA YER BULAMAZLAR´

Şehit babası Hacı Ali Oruç, çocuklarının mezar taşlarını kıranlara seslenerek, "Hainler, ne istediniz benim çocuklarımdan? Vatanı için canını veren bu çocuklarımdan ne istedin? Madem bu vatanı sevmiyorsunuz çekin gidin ülkeden. Allah'tan korkun. Hiç mi korkunuz yok. İnşallah bu dünyada ve öbür dünyada yer bulamazlar´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-02-21 18:49:53



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