Adana’da tahrip edilen mezarlar onarıldı

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Adana’da aralarında ikiz şehitlerin de kabrinin bulunduğu tahrip edilen mezarların taşları onarıldı.

Dün, Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi. Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

İncelemelerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince mezarların taşları onarıldı. Polisin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

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