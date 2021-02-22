Adana´da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA) ADANA´da iki ayrı depoya düzenlenen baskında sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ve Yüreğir ilçesindeki iki ayrı deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere baskın yapan polis, sahte içki üretiminde kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 içki kiti ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-22 09:48:50



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