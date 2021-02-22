Arkadaşlarını yanlışlıkla öldürüp, işkence yaptıkları şahsa suçu attılar Adana’da evini bastıkları kişiyi darp eden zanlılar, yanlışlıkla kendi arkadaşlarını silahla öldürdü Dövdükleri şahsı kaçırıp işkence yaparak suçu üstlenmesini isteyen zanlılar polisin çapraz sorgusunda yakayı ele verdi Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Adana’da evini bastıkları kişiyi darp eden zanlılar, yanlışlıkla kendi arkadaşlarını silahla öldürdü. Dövdükleri şahsı kaçırıp işkence yaparak suçu üstlenmesini isteyen zanlılar, polisin çapraz sorgusunda yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Şubat günü merkez Seyhan ilçesi, Demetevler Mahallesi 53042 Sokak'taki 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Oğan (26) Taner Ç.’nin (26) evinin önünde öldürülmüş halde bulundu. Harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada Taner Ç. ile Ahmet A. (34) arasında daha önce mahalledeki güç mücadelesinden dolayı husumet olduğunu, olay günü de telefonla konuşup küfürleştiklerini tespit etti. Küfürleşmenin ardından Ahmet A. yanına kardeşi Erdal A. (36), arkadaşları Muzaffer Oğan, Fikret A.’yı (32) alarak Taner Ç.’nin evine baskına geldiği, kapıyı kırarak içeri girip tabancalar ile Taner Ç.’yi darp etmeye başladı. Bu arada Taner Ç.’nin yanında arkadaşı Cumali Y. de (32) bulunuyordu. Kavga seslerine gelen ev sahipleri kardeşler Bahri (39), İsmail (35) ve Volkan A. da (32) kavgayı ayırmak istedi. Ancak bu sırada zanlılardan birinin tabancasının patlaması sonucu Muzaffer Oğan yaralandı.



Evde ölü bulunmasın diye dışarı sürüklediler

Zanlılar yaralı arkadaşlarını bırakıp Taner Ç.’yi alıp olay yerinden uzaklaştı. Bu arada Muzaffer Oğan hayatını kaybetti. Ev sahibi 3 kardeş ise öldürülen kişinin evlerinde kalmaması için cenazeyi sürükleyerek dışarı çıkartıp evinin önüne bıraktı. 3 kardeş daha sonra da ambulansı aradı. Ancak gelen sağlık ekipleri şahsın karnından giren kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi.



“Suçu üstlenmesi için işkence yaptılar”

Bu arada zanlılar Taner Ç.’yi bir eve götürüp burada tabanca ile işkence yaptılar. Taner Ç.’nin yüzüne ve kafasına tabancayla vurup yaralayan zanlılardan Ahmet A. “Polise gidip Muzaffer’i öldürdüğünü söyleyeceksin yoksa seni burada öldürürüz” dedi. Bunun üzerine Taner Ç. suçu üstlenmeyi kabul etti. Muzaffer Oğan’ın ölümüne neden olan tabancayla da boş araziye götürülen Taner Ç. bir el ateş ederek elinde barut izi kalması sağlandı. Daha sonra da Ahmet A., Taner Ç. ile birlikte eve gelip polisi arayarak teslim oldu.



Polis çapraz sorguda çözdü

Taner Ç. ilk ifadesinde Muzaffer Oğan’ın evi bastığı için kendisinin öldürdüğünü öne sürdü. Ancak polis buna inanmayarak Taner Ç.’yi çapraz sorguya aldı. Ahmet A.’yı da sorgulayan polis çelişkiler olduğunu görünce Taner Ç.’nin yalan söylediğini belirleyip yaptığı sorguda Taner Ç. her şeyi itiraf etti. Bu arada, ev sahibi 3 kardeş de gördükleri her şeyi anlattı. Bunun üzerine polis aralarında Ahmet A. ve arkadaşları, ev sahibi 3 kardeş ve otoparkta zanlıları sakladığı öne sürülen İshak A.’nın da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ahmet A. ve Taner Ç. tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartıyla, 1 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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