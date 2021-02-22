Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK’nın Bingöl katliamından kurtulan asker: "Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar" Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, Gara’da kaçırılan 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından operasyon yapılmaması halinde bölücü terör örgütünün onları misafir etmeyi sürdüreceğini söyleyenlere tepki gösterdi Omay, “Ben de PKK tarafından alıkonuldum bana çok büyük işkenceler yaptılar ağzımı açıp keleşle ateş ettiler ancak tutukluk yaptı. Onlar misafir etmez sürekli işkence yapar onlarda vicdan yok” dedi

İHA

PKK’nın Bingöl katliamından kurtulan asker: "Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar" Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, Gara’da kaçırılan 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından operasyon yapılmaması halinde bölücü terör örgütünün onları misafir etmeyi sürdüreceğini söyleyenlere tepki gösterdi Omay, “Ben de PKK tarafından alıkonuldum bana çok büyük işkenceler yaptılar ağzımı açıp keleşle ateş ettiler ancak tutukluk yaptı. Onlar misafir etmez sürekli işkence yapar onlarda vicdan yok” dedi

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, Gara’da kaçırılan 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından operasyon yapılmaması halinde bölücü terör örgütünün onları misafir etmeyi sürdüreceğini söyleyenlere tepki gösterirken, “Ben de PKK tarafından alıkonuldum bana çok büyük işkenceler yaptılar ağzımı açıp keleşle ateş ettiler ancak tutukluk yaptı. Onlar misafir etmez sürekli işkence yapar onlarda vicdan yok” dedi.
BingölElazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkiisinde 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK’lı teröristler, silahsız askerlerin bulunduğu minibüslerin yolunu kesti. Tüm şahsi eşyalarına el koyulan askerler, günlerce PKK’lı teröristlerin işkencesine maruz kaldı. Daha sonra PKK’lı teröristler tarafından 33 asker kurşuna dizilerek şehit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalkan olarak kullanılan 13 asker ise teröristlerin elinden kurtularak Mehmetçik’e sığındı.

"Bizleri ayırarak ilk iki grubu kurşuna dizdiler"
PKK’lı teröristlerin elinden sağ olarak kurtulan askerlerden Erkan Omay, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.
Bingöl’e 10 kilometre kala PKK’lı teröristlerin yollarını kestiğini ve günlerce alıkonulduklarını ifade eden Omay, “1993 yılında iki otobüs olarak Malatya’dan, Bingöl’e doğru yola çıktık. Yol güzergâhında, PKK iki otobüsü alıkoydu. Bizleri bir tepeye getirip kurşuna dizeceklerdi o sırada bir abimiz kaçmayı denedi ama vuruldu. Bizi kurşuna dizmekten vazgeçtiler, daha sonra apar topar koşturarak götürdüler ve bir noktada durdurup bizi 3’e böldüler. Ben en baştaydım 6’ncı sırada bulunan ve şehit olan Mehmet Turan’ın sağına geçtim, o sırada en baştan 6 kişi gelsin dediler. Eğer yer değiştirmeseydim kurşuna dizilmeye ben gidiyordum. Bizi ilk alıkoyduklarında böyle şeylerin olmayacağını sadece rehin tutup devlet ile iletişime geçileceğini söylediler ama arkadaşlarımızdan iki grubu alıp kurşuna dizdiler. Ondan sonra bizim ellerimizi bağlayıp ağır işkenceler yapmaya başladılar” dedi.

Omay kaçmaya çalıştığını anlatarak şöyle devam etti:
“Ben kaçmayı denedim, tuvalet ihtiyacım olduğunu söyleyerek elimi çözdürdüm bu sırada 15 yaşlarında bir çocuk peşime takıldı zaten bunların genellemesi hep çocuktu. Çocuk silahı üzerime doğrultmuştu, ben arkama birkaç defa bakınca kaçacağımı ayıkmış, hemen yerime geçtim. Daha sonra 35 40 yaşlarında birine Kürtçe bir şeyler söyledi ama ne dediklerini anlamıyorum. O söylediği kişi bir hışımla yanıma gelip silahı ağzıma dayayıp tetiğe bir bastı ve bana, ‘bir daha denersen ağzını burnunu dağıtırım’ dedi. Şans eseri kurtuldum, silah ateş almadı. Hiç unutmam, benim ayaklarıma ve karnıma silahla vurup işkence yapıyorlardı ama ben hiç bir şey hissetmiyordum boş bir odun gibiydim sadece ne zaman öleceğimi düşünüyordum. Televizyonlarda öldü olarak gösterildim, rahmetli annem benim yassımı tuttu. Ertesi gün bir çatışma başladı. Allah razı olsun bizim askerlerimiz geldi dağ taş asker kaynıyordu. Bir çatışmaya girildi, o sırada bizi açık alana yem olarak bıraktılar kendileri mevzilere saklandılar. Bu bir şerefsizlik o zaman da biz kurtulmamış olsak emin olun 33 şehidi de devlet öldürttü derlerdi Allahtan biz canlı tanığıyız. Çatışmadan sonra arka taraftaki o mavi bereli askerlerimizi gördüğümde dünyalar benim oldu.”

“Astsubay ve bir polisi diri diri gömüp işkence yaptılar”
Erkan Omay, Gara’da 13 şehit verildiğini anımsatarak, “Allah mekânlarını cennet eylesin, bizde aynı akıbeti yaşadık. Bugün diyorlar ki operasyon başarısız oldu, kardeşim başarısız oldu diyen insanlar oradaki atmosferi ve arkadaşlarımızın neler çektiğini bu namussuzların nasıl işkence yaptıklarını bir görsünler. Biz ellerindeyken onların telsizine yansıdı, astsubay ve polisi alıkoymuşlar. Bunları toprağa gömüp ellerindeki kazma küreklerle işkence yapıyorlardı. Ne misafirliği bunlar hain, namussuz, misafir ediyoruz lafları hepsi hikâye. Bugün o mağaraya gidip Gara’nın içerisinden rehineyi çıkartmak emin olun her askerin cesaret edeceği olaylar değil. Hani bizde bir laf vardır, bekara avrat boşamak kolay derler. Bunlar hainlik yaptı, silahsız ve masum insanları öldüremezsin, bu tam bir terör örgütü işidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu Adana’da 9 ay önce 3 bin 500 TL’lik sermaye ile aldığı 10 tavşan ile öğretmenliği bırakıp ticarete atılan Kasım Mesutoğlu, bölgenin ilk etlik tavşan çiftliğini kurdu Kasım Mesutoğlu, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde binlerce tavşan üreterek Batı Avrupa ve Arap ülkelerinin ihracat kapısını araladı
YEREL HABERLER Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu Adana’da 9 ...
Arkadaşlarını tabancayla öldürdüler, işkenceyle de husumetlisine üstlendirmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Arkadaşlarını tabancayla öldürdüler, işkenceyle de ...
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: "Önlemler gevşetilmemeli, tablo tersine dönebilir" Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, hava sıcaklığının artmasının insanları rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi “Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 50 azaldı” “Tablo, siyahken beyaz, beyazken siyah olabiliyor” “Aşıdan sonra virüse yakalanıp ölen olmadı” “Aşının Türkiye sonuçları yakında açıklanacaktır”
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: "Önlemler gevşetilmemeli, ...
Adana´da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı
Arkadaşlarını yanlışlıkla öldürüp, işkence yaptıkları şahsa suçu attılar Adana’da evini bastıkları kişiyi darp eden zanlılar, yanlışlıkla kendi arkadaşlarını silahla öldürdü Dövdükleri şahsı kaçırıp işkence yaparak suçu üstlenmesini isteyen zanlılar polisin çapraz sorgusunda yakayı ele verdi Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Arkadaşlarını yanlışlıkla öldürüp, işkence yaptıkları ...
Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
YEREL HABERLER Kafe görünümlü oyun salonuna polis baskını
Adana’da tahrip edilen mezarlar onarıldı
YEREL HABERLER Adana’da tahrip edilen mezarlar onarıldı
Restoran görünümlü bilardo salonunda 20 kişi yakalandı Adana’da bilardo oynarken yakalanan 2’si çocuk 20 kişiye 3 bin 180’er lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Restoran görünümlü bilardo salonunda 20 kişi ...
Adana’da sahte içki operasyonu Operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 alkol kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da sahte içki operasyonu Operasyonlarda sahte ...
AOSB’de "yenilikçi" hizmetler Bölge Müdürü Ersin Akpınar: “Sorunsuz ve kesintisiz üretimin yanı sıra yenilikçi hizmetler bölgemizin cazibesini güçlendiriyor” “Proje ofisimiz aracılığıyla sanayicilerimize 20 milyon TL’nin üzerinde kamusal destek sağlandı” “OSEO Projesi ile sanayicilerimizi hedef pazarlarıyla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER AOSB’de "yenilikçi" hizmetler Bölge Müdürü Ersin ...
TIR´ların evlere zarar verdiği dar sokakta vatandaşların 'navigasyon' tepkisi
YEREL HABERLER TIR´ların evlere zarar verdiği dar sokakta ...
Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi
Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, `Ahmet´imi, Mehmet´imi rahat bırakmıyor hainler´ diyerek gözyaşı döktü (2)
YEREL HABERLER Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, ...
Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER Adana Demirspor Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına ...
Çelik'ten ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar yakalanacak" sözü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da mezar taşları tahrip edilen 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasıyla telefonla görüştü Adana Valisi Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, mezarlıkta ikiz şehitlerin babasıyla görüşüp faillerin yakalanacağını söyledi
YEREL HABERLER Çelik'ten ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar ...
Kozanspor FK - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
YEREL HABERLER Kozanspor FK - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, `Ahmet´imi, Mehmet´imi rahat bırakmıyor hainler´ diyerek gözyaşı döktü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, ...
Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, `Ahmet´imi, Mehmet´imi rahat bırakmıyor hainler´ diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası, ...
Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Evi ve eşyası yangında kül olan aile yardım bekliyor
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi Şehit ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı" diyerek gözyaşlarına boğuldu Polisin haber vermesiyle mezarlığa gelen yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak ...
Tufanbeyli'de öğrenciler kızak üretiyor
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de öğrenciler kızak üretiyor
Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir karla mücadele ediyor, sokak hayvanlarını ...
İpek’in hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER İpek’in hayali gerçek oldu
Tufanbeyli Sibirya'ya döndü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü
YEREL HABERLER Tufanbeyli Sibirya'ya döndü Adana'nın Tufanbeyli ...