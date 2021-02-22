Bir haftada 20 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisinin bir haftada yaptığı 117 operasyonda yakalanan 161 zanlıdan 20’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 21 Şubat tarihleri arasında Adana genelinde uyuşturucu satışını önlemek için çalışma başlattı. Polis bir hafta boyunca yaptığı 117 operasyonda 161 zanlıyı yakaladı. Bu zanlılardan 20’si tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis bu operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 kilo 924 gram sentetik kannabinoid, 1.598 adet uyuşturucu hap, 405 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid (hammaddesi), 126 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 1 gram kokain, 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 17 Şubat günü 9 parkta ve çevresinde eş zamanlı olarak 149 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada ise 547 şahıs, 219 araç sorgulanırken, 6 araç sürücüsüne 4 bin 244 TL idari para cezası uygulandı. 1 şahsa maske takmamaktan idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

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