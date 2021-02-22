Emekli müdür ilginç anılarını kitapta topladı Kısa süre önce emekli olan İzmir DHMİ Müdürü Ahmet Bülbül, sivil havacılık anılarını içeren “Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları” adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyor

Sivil havacılık camiasında sevilen ismi Ahmet Bülbül, emekli olduktan sonra anılarını “Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları” adlı kitapta topladı.

1981 yılından beri 9 ayrı ilde, havalimanı müdürlüğü, başmüdürlük görevlerini yürüten 45 yıllık hizmetiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) camiasında duayen olarak bilinen Ahmet Bülbül, pilot dostlarının teşviki ile 45 yıllık yaşanmış sivil havacılık tecrübe ve anılarını kaleme aldı.

Ahmet Bülbül, sivil havacılık anılarını içeren “Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları” adlı kitabı yakın zamanda yayınlayacak.

Yaş haddinden emekli olan Ahmet Bülbül, 1976 yılında memur olarak göreve başladı. Sırayla işletme şefi, meydan müdür yardımcısı, meydan müdürü, başmüdür yardımcısı ve başmüdürlük görevlerinde bulundu. Liyakat sahibi olan Bülbül havalimanı müdürlüğü ve başmüdürlük yaptığı Gaziantep, Adana (2.kez) Malatya, Denizli, Kapadokya ve İzmir (2.kez) olmak üzere birçok sosyal aktivitelerde faaliyet gösterdi.

Bülbül ayrıca yurtiçinde yurtdışındaki diyalog ve çalışmalarıyla takdirname ve teşekkürname ödüllerine sahip.

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