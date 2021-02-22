Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattının telini kesmek isterken akıma kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Çetin A. (26) ve Ersoy G. (37) yüksek gerilim hattı telini kesmek istedikleri sırada elektrik akımına kapıldı.

Evliya G. ise yaralı halde bulduğu iki akrabasını sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Çetin A. ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.