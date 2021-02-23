ÇKA'dan KOBİ'lere 1,5 milyon liralık teknik destek Dijital dönüşüm, yalın üretim ve verimlilik öncelik alanlarında proje sunan 28 KOBİ projesi destek almaya hak kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Adana ve Mersin illerini kapsayan Çukurova Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) kurulduğu yıldan beri ilk kez KOBİ’lere yönelik teknik destek programı uyguladı.

ÇKA’nın 1,5 milyon TL bütçe ayırdığı “2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı” kapsamında, dijital dönüşüm, yalın üretim ve verimlilik öncelik alanlarında proje sunan 28 KOBİ projesi destek almaya hak kazandı.

Ajans, destek almaya hak kazanan firmalar için bölgedeki işletmelerin verimliliklerini ve yenilik kapasitelerini arttırmak amacıyla Adana ve Mersin illerinde kurulan Model Fabrika ve Yenilik Merkezlerinden hizmet alıyor.

ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ajansımız Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2 olarak adlandırılan Çukurova Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya koyan, bölgede üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir. Yerel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan ajansımız, ulusal kalkınma öncelikleri çerçevesinde hazırladığı bölge planlarında belirlenen stratejik amaçlara yönelik geliştirilen sonuç odaklı programlar çerçevesinde, yerel paydaşlarca hazırlanan projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır" dedi.

Ajans olarak, 2020 yılından itibaren faaliyetlerini, üç yıllık bir perspektifle, ulusal ve bölgesel plan ve öncelikler temel alınarak oluşturulan “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı”, “Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı” olmak üzere üç program üzerinden yürüttüklerini belirten Ülger, şunları kaydetti:

"2020 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı, “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı” kapsamında tasarlanmıştır. Bu programın hedefi, Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü yüksek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde arge, yenilik, verimlilik ve dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik ara yüzlerin oluşturulması ve desteklenmesi yoluyla bölgesel ekosistemin güçlendirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler düzeyinde katma değerli ve yenilikçi üretim kapasitesinin yükseltilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücü ve ihracatın artırılmasıdır.”

Çukurova Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerini korumaları ve yükseltmeleri için verimliliklerini en üst seviyeye çıkarmaları, yalın üretim tekniklerini kullanarak etkin üretim yapmaları ve dijital teknolojilerin kullanımını yoğunlaştırarak dijital dönüşümlerini sağlamalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Ülger, “Bu doğrultuda Ajans olarak firmaların dijital dönüşüm, verimlilik ve yalın uygulamalar konularında, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerine teknik destek sağladık. Bundan sonraki desteklerimizle de bölgemizdeki KOBİ’lerin ve tüm paydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Projelerimizin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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