Karaisalı'da en çok isim tercihi "Ömer" ve "Asel" oldu

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'nın Karaisalı ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen bebeklere erkeklerde en çok "Ömer" kızlarda ise "Asel" isminin verildiği bildirildi.

Kaymakam Mehmet Kaya, ilçede 2020 yılında Karaisalı kütüğüne kayıtlı 1004 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, “Dünyaya gelen 530 erkek bebekten 35'ine Ömer, 32'sine Mehmet, 27'sine ise Yiğit ismi, 474 yeni doğan kız bebekten 35'ine Asel, 29'una Elif ve 23'üne ise Zeynep ismi verildi” dedi.

Kaymakam Kaya, dünyaya gelen bebeklere sağlıklı bir ömür dilediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.