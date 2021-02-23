Başkan Özgan korona virüs aşısı oldu

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Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Covid 19 aşı sırası gelen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Devlet Hastanesine giderek aşısını oldu.

Başkan Özgan, Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Özgan, “Dünyayı etkisi altına alan bu beladan kurtulmak için Sağlık Bakanlığımızın aşı takvimine uyarak sıranız geldiğinde aşınızı vurulmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

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