Adana'da esnafa 42 milyon 813 bin TL destek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana’da t23 bin 294 esnaf ve sanatkara 42 milyon 813 bin TL gelir kaybı ve kira desteği sağlandığını bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizin tüm kurum ve imkanlarıyla seferberlik halinde çalışan, önlemler ve tedbirler alan, ekonomik uygulamaları ve paketleri hayata geçiren hükümetin ilk günden itibaren tüm vatandaşlar ile birlikte emekçilerin, esnafın, tüccarın, iş insanlarının ve çiftçilerin yanında olduğunu söyledi.

Açıklanan ekonomik paketlerle salgının tüm dünyada meydana getirdiği olumsuz etkilerini ülkemizde en aza indirmek için büyük çaba gösterildiğini belirten Sarıeroğlu, "Bu kapsamda hayata geçirilen uygulama ve paketlere ek olarak 22 Aralık 2020 tarihli, 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında

Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid19 salgınından olumsuz etkilenen; işleri, işletmeleri zarar gören esnaf sanatkar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesine yönelik yeni bir süre başlatıldı. Karar 81 ilimizde uygulamaya kondu. Karar gereğince 81 ilimizde olduğu gibi Adanamızda da salgından etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere üç ay süreyle aylık 1000TL olmak üzere toplamda 3 bin TL doğrudan gelir kaybı desteği ile 3 ay süre ile 750TL olmak üzere toplam 2250 TL kira desteği uygulaması başlamıştır. Bu çerçevede ilk ay ödemesi yapılan gelir kaybı desteği ve kira desteğinden 22 Şubat 2021 tarihi itibariyle toplam 23 bin 294 esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirimiz faydalanmıştır. Bu sayıya ek olarak 4905 esnafımızın işlemleri ise sürmektedir. Gelir kaybı ve kira desteği kapsamında toplam 23 bin 294 esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacire toplam 42 milyon 813 bin TL destek ödemesi ilk ay için yapılmıştır. Aylık 1000TL’lik gelir kaybı desteği, 750 TL’lik kira yardımı toplam 3 ay yapılacaktır. Söz konusu iki ayrı desteğe bugüne kadar başvuru yapmayan esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlerimiz için başvuru süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.

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