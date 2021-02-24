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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Goran Karacic hastaneye kaldırıldı

İHA

Goran Karacic hastaneye kaldırıldı

TFF 1.Lig’in 23. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Adanaspor’da kaleci Goran Karacic, maç esnasında fenalaşıp kendini yere bıraktı. Ambulans ile sahaya giren sağlık ekipleri genç kaleciyi hastaneye kaldırdı.
Adanaspor TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Maçın 23. dakikasında turuncubeyazlı ekibin kalecisi Goran Karacic (24), kurtarış yaparken fenalaşıp kendini yere bıraktı. Saha kenarında bekleyen sağlık ekibi, hemen ambulans ile sahaya girerek Karacic'i sedyeyle ambulansa bindirdi. Karacic’in tansiyonunun düştüğü öğrenilirken genç kaleci hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Goran Karacic yerine kaleye Burak Çapkınoğlu geçti.

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