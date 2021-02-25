İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “adam öldürme” suçundan 36 yıl, “kasten öldürme” suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Ramazan Biçer’in (65) Reşatbey Mahallesi'nde bir noterde olduğu bilgisine ulaştı.

Polis kısa sürede notere gelerek hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlünün ilk cinayetten belirli bir süre yatıp şartlı tahliye olduğu ancak daha sonra ikinci cinayeti işlediği için şartlı tahliyesini bozduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.