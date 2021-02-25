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Savaş mağduru Türkmen gençler futbolla hayata tutunuyor Pandemi nedeniyle zor şartlar altında idman yapabilen gençler, büyük futbolcu olma umuduyla çalışıyor Futbol okulunu kuran Yaser Derviş: “Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz” “Çok iyi yeteneğe sahip futbolcularımız var”

İHA

Savaş mağduru Türkmen gençler futbolla hayata tutunuyor Pandemi nedeniyle zor şartlar altında idman yapabilen gençler, büyük futbolcu olma umuduyla çalışıyor Futbol okulunu kuran Yaser Derviş: “Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz” “Çok iyi yeteneğe sahip futbolcularımız var”

Suriye, Irak ve İran’dan gelerek Türkiye’ye sığınan Türkmen gençler, kendi aralarında kurdukları futbol takımıyla hayata tutunuyor. Çoğu gündelik işte çalışan gençler, pandemi nedeniyle 2 haftada bir antrenman yapabilseler de büyük bir futbolcu olma umuduyla idmanlarını gerçekleştiriyor.
33 yaşındaki Suriyeli Yaser Derviş, 13 yıl önce Ankara’ya üniversite okumaya geldi. Burada okurken Suriye’de başlayan iç savaş nedeniyle ülkesine dönmeyen Derviş, daha sonra Adana’ya gelerek tercüman olarak çalışmaya başladı. Amatör olarak ülkesinde futbolla ilgilenen Derviş, Adana’da çalıştığı sırada Suriyeli Türkmen Cuma Ahmed (28) ve Muhammed Karkanavi (29) ile tanıştı.
Mülteci gençlerin hayatlarını bir nebze de olsa değiştirmek için çabalayan 3 arkadaş, 7 ay önce Yıldız Spor Okulu’nu kurdu. Futbola yeteneği olan 22 genci takımda toplayan arkadaşlar Seyhan İlçesi’ne bağlı Akkapı Mahallesi’nde bulunan Haydar Kuyucu Spor Kompleksi’nde de çalışmaya başladı. Ancak korona virüsün ikinci dalgası nedeniyle halı sahaların faaliyetlerine geçici süre ara vermesinden dolayı gençler de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Çoğu gündelik işte çalışarak ailelerine de bakan gençler, büyük bir futbolcu olma hayaliyle şimdi 2 haftada bir toplanıp idmanlarını gerçekleştiriyor.

“İyi yeteneğe sahip çocuklarımız var”
Takımda antrenörlük de yapan Yaser Derviş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futboluna futbolcu kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bu gençlerin çoğu savaştan kaçıp buraya geldiler. Onların spor tutkularını devam ettirmemiz gerektiğin öngördük. Bu nedenle de güzel bir şey yapmak istedik. Bu yaptığımız geleceği dair güzel bir plan. Suriye’deki savaş uzun süredir devam ediyor ve daha da devam edecek gibi gözüküyor. Türk futboluna birkaç futbolcuyu kazandırmamız ümidiyle yürüdü süreç. İyi yeteneğe sahip çocuklarımız var. Onları kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Futbol okulumuzun adını duyurmak istiyoruz”
Pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edildiğini ancak düzenlenecek ilk turnuvada isimlerini duyurmak istediklerini söyleyen Derviş, “Yeni olduğumuz için daha kendimizi belli edemedik. Bir turnuvaya katılamadık. Pandemi sürecinden sonra burada güzel bir turnuva yapıp ona katılarak güzel bir sonuç alırsak hem kendimizi hem de futbol okulumuzun adını duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle de daha çok genci takımımıza çekip onların eğitimini vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz”
Çoğu gencin acılı hikayesi olduğunu, onların psikolojisini futbolla düzeltmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Yaser Derviş, daha sonra şunları söyledi:
“Gençler de istiyorlar. İstekli ve arzulular. Geleceği görmeleri çok güzel. Hepsi gündelik işlerde çalışıyorlar. Buraya gelenlerin çoğu evini veya ailesini kaybetmiş. Biz Türmenler olarak bu takımı kurduk ama bu takımda Arap ve Kürt de var. Ayrımcılık yapmadan çalışıyoruz. Burada çok acı hikayelerde var. Futbol sayesinde onları psikolojik olarak düzeltmek ve zorlu şartlarından uzak tutmaya çalışıyoruz.”

“Hem çalışıyorum hem de futbol oynuyorum”
4 yıl önce Suriye’nin Halep kentinden Adana’ya gelen ve babasını savaşta kaybeden Ali Elnasan (18) ise büyük bir futbolcu olma hayaliyle çalıştığını söyleyerek, “Hem çalışıyorum hem de futbol oynuyorum. Ailem Suriye’de kaldı. Ben abimle burada kalıyorum. Maaşımın yarısı Suriye’ye gidiyor. Okulu bıraktıktan sonra futbolcu olmak istedim. Onun için de çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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