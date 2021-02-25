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Dövdüğü eşi balkondan atlayan kocadan `Sakinleştirmek için kolunu ısırdım´ savunması

DHA

Dövdüğü eşi balkondan atlayan kocadan `Sakinleştirmek için kolunu ısırdım´ savunması


ADANA, (DHA)ADANA'da eşi tarafından dövüldükten sonra evlerinin balkonundan atlayınca beli ve ayakları kırılan Fatma B.'nin (21) tutuklanan eşi Şahin B. (31) ifadesinde, işsiz olduğunu ve ekonomik sorunlar yaşadığını, bu yüzden hayatının olumsuz etkilendiğini öne sürerek, "Olay günü eşimi hastaneye götürecektim, ancak gelmedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca üzerime yürüdü. Ben de kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım" dediği ortaya çıktı.
Olay, 16 Şubat'ta Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin darbettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şahin B. kaçarken, eşi Fatma B. vatandaşların bakışları arasında yaşadıkları binanın 2´nci katındaki balkondan atladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.´nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı.
ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE DÜŞTÜ
Bu arada Fatma B.´nin düşme anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay sırasında çevredeki kalabalığın tepki verdiği, çocukların kaçıştığı görüldü.
GENÇ KADINA KORUMA KARARI
Adana Valiliği, Fatma B.'nin evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şiddet mağduru 21 yaşındaki Fatma B., 31 yaşındaki resmi nikahlı eşi Şahin B. tarafından darp ve hakaret edilmesini gururuna yediremeyip, o anki psikolojisiyle 2'nci kattan aşağıya kendisinin atladığını, eşinin o anda evde olmadığını beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuya ilişkin, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulanmıştır" denildi.
`SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN EŞİMİN KOLUNU ISIRDIM´
Olayın ardından polis, Şahin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şahin B.'nin merkez Yüreğir ilçesinde bir evde saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan Şahin B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eşi Fatma B.´yi, odun, süpürge sapı ve kemerle dövdüğü öne sürülen Şahin B.´nin emniyetteki ifadesinde, işsiz olduğu ve ekonomik sorunlar yaşadığını ve bu yüzden hayatının olumsuz etkilendiğini öne sürerek, "Eşim hasta oldu ben de doktora götürmek istediğimi söyledim. O gün öğleden sonra eve gelip, sokakta eşimi arayıp, `Doktora gidelim´ dedim. Bir süre bekledim, eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra üzerime yürüdü. Ben de kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Eşimi darbetmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm ve kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.
Fatma B.'nin, hastanedeki tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-25 10:51:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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