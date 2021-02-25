Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.

Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-25 12:27:35



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