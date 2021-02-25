Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı (2)

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YAKINLARI KÜÇÜK EGE VE KIVANÇ'TAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR

Adana'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından ölen Mustafa ve Muyesse Karslı çiftinin hastaneye kaldırılan çocukları Kıvanç (3) ile Ege'nin (6) tedavileri sürüyor. Ailenin yakınları, hastaneden gelecek iyi haberi beklerken, küçük Ege ve Kıvanç'ın sağlık durumlarının iyiye gittiği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-25 12:55:18



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