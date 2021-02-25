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Yoğun bakımdaki yangın paniğe neden oldu Kozan'da Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın çıktı

İHA

Yoğun bakımdaki yangın paniğe neden oldu Kozan'da Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın çıktı

– Adana’nın Kozan ilçesi Devlet Hastanesi Covid19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yoğun bakım servisi boşaltılırken yangından etkilenen bir hasta Adana'ya sevk edildi.
Adana’nın Kozan ilçesinde Devlet Hastanesi Covid19 yoğun bakım servisinde buhar makinasındaki nemlenmeden kaynaklanan elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına hastane personeli ve itfaiye anında müdahale ederken tedbir amaçlı Covid19 yoğun bakım servisi boşaltıldı. Toplamda 3 hastanın bulunduğu Covid19 yoğun bakım servisindeki hastalardan biri yangından hafif çapta etkilenmesinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken diğer iki hasta Kozan Devlet Hastanesindeki diğer Covid19 yoğun bakım servisine taşındı.
Çıkan yangının solum cihazındaki nemlenmeden kaynaklandığı ilk belirlemede tespit edilirken yangında 1 hasta küçük çaplı yanık nedeniyle hafif yaralandığı ve tedbir amacıyla Adana’ya sevk edildi. Adana’ya sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yoğun bakim ünitesindeki yangından dolayı kaynaklanan hasarın giderilerek yoğun bakım ünitesinin yarın sabahtan itibaren hizmete devam edeceği öğrenildi.
Yangını duyan hasta yakınları panik içerisinde hastaneye gelerek yetkililerden bilgi almalarının ardından hastaneden ayrıldılar.

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