Yeğen cinayetinin nedeni miras değil, iftira iddiası

Can ÇELİKGüven ÖZGÜL/ADANA, (DHA)ADANA'da Hüsamettin İbili'nin (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü yeğeni Erdal Köse'nin (45) ailesi cinayetin miras meselesi yüzünden işlenmediğini, zanlının evli kızı P.A.'nın, Erdal Köse'ye "Bana 'seni seviyorum' dedi" şeklinde iftira atarak olaya neden olduğunu öne sürdü. Babası gözlerinin önünde öldürülen Erkan Köse (16), "İftira atıp, hepsi birlikte planlayıp babamı öldürdüler. Beni bu yaşımda yetim bıraktılar. Adalete güveniyorum, en büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi. Olay, 19 Şubat günü saat 17.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsamettin İbili ile yeğeni Erdal Köse arasında arsa mirası nedeniyle başlayan husumet, zaman zaman tartışmalara neden oldu. Yaşanan son kavgada Hüsamettin İbili, yanında getirdiği av tüfeğiyle otomobildeki yeğenine ateş etti. Erdal Köse yaşamını yitirirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Hüsamettin İbili ile eşi Adalet (41) ve oğulları H.İ.´yi (25) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, alınan ifadeler sonucu Köse´nin yanında oğlu ve iki arkadaşıyla olay günü dayısının evinin önünden geçerken, yengesi Adalet İbili´nin briket attığı detayına ulaştı. Bunun üzerine Köse ile yengesi arasında tartışma çıktığı, sonra da Hüsamettin İbili´nin yeğenin başına doğru av tüfeğiyle ateş ettiği öğrenildi.

Şüphelilerden Hüsamettin İbili ile eşi Adalet İbili tutuklandı, oğulları H.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENİ BU YAŞIMDA YETİM BIRAKTILAR'

Köse ailesi, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuşarak olayın miras meselesi yüzünden değil, iftira nedeniyle çıktığını öne sürdü.

Olay günü araçta arkadaşıyla birlikte babasının yanında bulunan Erkan Köse, sabah her şeyin güzel başladığını, babasıyla birlikte bahçelerine gidip çalıştıklarını söyledi. Çalışmalarının ardından babaannesinin evine yemek yemeye gittiklerini belirten Köse, yemekten sonra babasının bahçede kalan işleri tamamlamak için dönmek istediğini, kendilerinin de ona eşlik ettiğini dile getirdi. İbili ailesinin evinin babaannesinin evine çok yakın olduğunu ve henüz kısa bir yol ilerlemişken bir anda arabalarının kaputuna bir briket atıldığını söyleyen Köse, "Baktık ki Adalet İbili, evlerinin merdiven boşluğundan bağırarak arabaya briket atıyor. Babam bana `in sakinleştir´ dedi. İndim tam ona yapma derken bana `baban bu evin önünden geçmeyecek´ diye cevap verdi. Bir anda Hüsamettin İbili evlerinin penceresinden çıkıp direkt olarak arabada oturan babama ateş etti. Sonra oğlu H.İ.´nin `baba Erkan´ı da vur´ demesiyle bana doğru da ateş etti. Ben geri çekildim. Babama haince sıktı. Miras meselesi tamamen yalan. Kızları babama iftira attı. Hepsi birlikte planlayıp babamı öldürdüler. Beni bu yaşımda yetim bıraktılar. Adalete güveniyorum, en büyük cezayı almalarını istiyorum" dedi.

'O BENİM KARDEŞİM DEĞİL, BİR CANİDİR'

Oğlu ve torununun yemeğin ardından arabaya bindiğini, o sırada içine bir şeylerin doğduğunu söyleyen Erdal Köse´nin annesi Fatma Köse (67), kısa süre sonra yolda bir gürültü koptuğunu dakikalar içinde korkunç şeylerin yaşandığını belirtti. Oğlunun arabasına briket atıldığını fark edince `Adalet, oğluma bunu yapma´ diye bağırdığını kaydeden acılı anne, "Koştum ama yetişemedim. O adam oğluma camdan ateş etti. Bana da silahı doğrultup ateş etti. Oğlumun eli yüzü kan içindeydi. Bağırdım, `hastaneye götürelim´ dedim ama kimse yardım etmedi. Onlar çocuğuma tuzak kurdu. Adaletin kızı oğluma iftira attı. Dayısı olacak o kişi de oğlumu öldürdü. Bugünden sonra o benim kardeşim değil, bir canidir" diye konuştu.

'MİRAS OLAYI YALAN, KOCAMA İFTİRA ATTILAR'

Eşi Erdal Köse´nin çevresi tarafından çok sevilen ve saygı duyulan biri olduğunu söyleyen Mediha Köse ise İbili ailesinin kızı P.A.´nın, kocasına iftira attığını öne sürdü. P.A.´nın sürekli olarak ailesiyle ve kendi kocasıyla sorunlar yaşadığı süreçte ona yardımcı olduklarını ancak bir olayda yardım edemedikleri için eşine kin güttüğünü belirten Köse, "O günden sonra eşime iftira atarak 'Bana seni seviyorum dedi' diye konuşmuş. Ailesi de buna inanmış. Eşime sürekli tehditlerde bulunuyorlardı. Eşimi öldüren adamın oğlu benim oğluma 'babanı öldüreceğim' diye mesaj attı. Geçmişte bundan dolayı şikayetçi de olduk. Kocamın o kıza ilgisi yoktu. Bu bir yalandı" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE DE EŞİNİN AMCASINI ÖLDÜRDÜ'

Ağabeyi Erdal Köse'yi öldüren dayıları Hüsamettin İbili´nin 6 Ekim 2003 yılında ise benzer bir iftira nedeniyle eşi Adalet İbili´nin amcası Hacı Gündoğdu'yu da öldürdüğünü söyleyen Ali Köse, cinayetten tutuklanan Hüsamettin İbili´nin 6 yıl cezaevinde yattığını kaydetti. Dayıları cezaevinde olduğu süreçte ona ve ailesine destek olduklarını vurgulayan Ali Köse, "O döndü bize bunu yaptı. Bir kızın kuru iftirası yüzünden tek bir cümle dediği iddiasıyla ağabeyimi kumpas kurup öldürdüler" diye konuştu.

Bu arada, Hüsamettin İbili´nin öldürdüğü yeğeni Erdal Köse ile birkaç yıl önce eğlenirken birlikte oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Erdal Köse´nin müzik eşliğinde oynaması ve bu anları da onu öldüren dayısının cep telefonu kamerası ile kaydetmesi dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKGüven ÖZGÜL

2021-02-26 08:52:22



