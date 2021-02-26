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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti

İHA

Yüreğir Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti

Yüreğir Belediyesi, sağlık ve kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ayağına evde sağlık ve bakım hizmeti götürüyor.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, ilerleyen yaşları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan ve bu nedenle sağlık hizmetleri, kişisel bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde sağlık ve bakım uygulaması sürüyor.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı ile başlayan uygulamada kısa süre içerisinde belediyenin evde sağlık ve bakım ekipleri bin 200 evi ziyaret ederek, vatandaşlara sağlık ve bakım hizmeti verdi.
Evde sağlık ve bakım uygulamasından çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli, yatağa bağımlı hastalar ve yaşlılar faydalanabiliyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0322 321 61 61 veya 444 80 44 numaralı Yüreğir Belediyesi çağrı merkezinden 09.00 16.00 saatleri arasında randevu alabiliyorlar.

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