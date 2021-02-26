Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da çalıştığı atölyenin önündeki kerestelerin üzerine düşmesi sonucu Suriye uyruklu Emir Dibo (18) yaşamını yitirdi. Acı haberi alıp atölyeye gelen ağabeyi Mustafa Dibo, kardeşinin yüzüne son kez bakıp, gözyaşı döktü.
Suriye´de yaşayan Emir ile ağabeyi Mustafa Dibo, çalışmak için bir süre önce Türkiye´ye geldi. Emir Dibo, yaklaşık bir hafta önce Mobilyacılar Sitesi´ndeki kereste atölyesinde çalışmaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında Emir Dibo, atölye önüne istiflenen keresteleri birbirine bağlayan plastik halatı kesti. Onlarca kereste, Emir Dibo'nun üzerine düştü. Kerestelerin altında kalan Dibo´yu gören atölye çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dibo´nun hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLEN KARDEŞİNE SARILDI
Polis ekiplerinin, inceleme yaptığı sırada atölyeye gelen Mustafa Dibo, kardeşini hareketsiz yatarken görünce gözyaşlarına boğuldu. Emir Dibo´nun yüzüne bakıp, sarılan ağabeyi Mustafa Dibo, sinir krizi geçirdi. Acılı ağabeyi atölyedeki işçiler teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Emir Dibo´nun cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-26 14:14:48
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