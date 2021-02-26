Devrilen traktörün sürücüsü öldü

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Ali GÖKDAL/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)ADANA´nın İmamoğlu ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Zümber (62), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sayca Mahallesi'nde meydana geldi. İlaçlama yapmak için evinden bahçesine giden Mustafa Zümber yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Traktörün altında kalan Zümber, kaza yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Zümber'in cesedini sıkıştığı yerden çıkardı. Zümber'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Ali GÖKDAL

2021-02-26 16:47:14



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