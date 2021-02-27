Adana´da 2 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin bir iş yerine yaptığı baskında 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi´ndeki Nakliyeciler Sitesi´nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese baskın yaptı. Ekiplerin, iş yerinde yaptığı aramada 2 bin 950 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-27 08:04:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.