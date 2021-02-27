Adana´da 12 kişilik midibüsten 18 yolcu indi



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da trafik polislerinin yaptığı denetimde durdrulan12 kişilik minibüsten 18 yolcu indi. Ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi bulunmadığı belirlenen Suriye uyruklu minibüs sürücüsü Mustafa Ubeyyan´a 7 bin 638 TL para cezası kesildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu´nda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ubeyyan yönetimindeki 31 MA 6064 plakalı minibüsü durdurdu. 12 yolcu kapasiteli minibüste 18 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek oturma gruplarının çıkarıldığını saptadı. Yapılan kontrolde, Mustafa Ubeyyan´ın sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs trafikten menedilirken, Ubeyyan´a 7 bin 638 TL para cezası kesildi. Ayrıca minibüsteki yolculara da sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-02-27 08:12:11



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