Kısıtlamayı ihlal edip trafiğe çıktı, kanala uçtu Adana’da kısıtlamayı ihlal eden kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince sulama kanalına uçtu

Adana’da kısıtlama saatlerinde otomobiliyle dışarı çıkan kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına uçtu. Sürücü yara almadan kazayı atlatırken meraklı vatandaşlar da kazayı görmek için kısıtlamayı ihlal etti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydan geldi. Kısıtlamayı ihlal eden kadın sürücü Rabia Can, 33 AKK 34 plakalı otomobiliyle trafiğe çıktı. Bir süre sonra sürücü, Mavi Bulvar üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip içi boş olan sulama kanalına uçtu. Genç sürücü, yara almadan kazayı atlatırken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine kaza yapan sürücünün babası ve kardeşi geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken meraklı vatandaşlar da kazayı izlemek için kısıtlamayı ihlal etti.

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