Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 3 bin 220 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 760 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde kaçak tütün ve makaron satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında 3 bin 220 kilo kıyılmış kaçak tütün, 760 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Polis olayla ilgili şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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