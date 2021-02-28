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KADES'le eşinin şiddetinden kurtulan kadın: Cezaevinden çıkınca rahat bırakmaz

DHA

KADES'le eşinin şiddetinden kurtulan kadın: Cezaevinden çıkınca rahat bırakmaz


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığı ve silah çekip tehdit ettiği eşi Nuri Y.'den (50), telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile kurtulan Raziye Y. (40), tartışma esnasında eşi Nuri Y.'nin bir anda balkona gittiğini ve silahla geldiğini belirterek, "Kirli sepetinin içerisinden silah çıkardığını gördüm ve korktum. 10 yaşındaki kızım Y.Y. de silahın üzerine atlayıp, 'Baba ne yapıyorsun? Elinden bir kaza çıkacak' dedi. Diğer odaya kaçtım ve telefonumdaki KADES düğmesine bastım. Şu an cezaevinde ama çıkınca beni rahat bırakmayacak. Canımdan bıkıp, bazen intihar etmeyi bile düşündüm" diyerek yardım beklediğini ifade etti.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yaşayan Raziye Y., eşinden boşandıktan sonra 11 yıl önce Nuri Y. ile evlendi. İddiaya göre, Nuri Y.'nin kıskançlık krizleri nedeniyle çift arasında sürekli tartışma çıkmaya başladı. Bundan 5 yıl önce çift arasında çıkan kavgada Nuri Y., Raziye Y.'yi bıçakla ayağından yaraladı. Raziye Y.'nin, şikayeti üzerine Nuri Y. tutuklandı. Raziye Y.'nin bir süre sonra şikayetinden vazgeçmesi üzerine Nuri Y. serbest kaldı. Bu süre zarfında Nuri Y.'nin kıskançlık krizleri nedeniyle çiftin tartışmaları sürdü. Raziye Y., adliyeye giderek eşi hakkında koruma kararı aldırdı. Bir süre görüşmeyen çift yeniden barışınca Nuri Y. eve geri döndü.
Son olarak 23 Şubat Salı günü saat 14.00 sıralarında Raziye Y. ile Nuri Y.'nin arasında kredi kartı borcu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuri Y., iddiaya göre eşine hakarette bulundu, tabancasını çekip, "Seni elimden kimse kurtaramaz" diyerek ölümle tehdit etti. Çiftin kızları Y.Y. ise babasının elindeki tabancayı tutarak, "Baba, ne olur dur" dedi. Bu sırada Raziye Y., cep telefonundaki KADES ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polisin geldiğini gören Nuri Y., tabancasını apartmanın merdiven boşluğuna atıp dama çıktı. Polis ekipleri Nuri Y.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan aramayla bulunan tabancanın şarjöründe ise 5 merminin bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Raziye Y., eşinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BABA NE YAPIYORSUN? ELİNDEN BİR KAZA ÇIKACAK'
Yaşadıklarını anlatan Raziye Y., ifade vermek için polis merkezine giderken bile eşi tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "O gün gece saat 03.00'e kadar kredi kartı borcu yüzünden tartıştık, sonra uyudum. Sabah olunca yeniden tartışmaya başladık. Sonra bir anda balkona çıktı. Kirli sepetinin içerisinden havluyla bir şeyler çıkardı. Eğilip baktığımda, elindekinin silah olduğunu gördüm ve korktum. Kızım da silahı görünce çok korktu. Hatta silahın üzerine atlayıp, 'Baba ne yapıyorsun? Elinden bir kaza çıkacak' dedi. Diğer odaya kaçtım ve telefonumdaki KADES düğmesine bastım. Polise haber verdiğimi anlayınca dama kaçtı. Eve gelen polislere, 'Dama çıktı' dedim. Nuri Y.'yi damda yakaladılar, silahı da buldular. Polis merkezine giderken bile '10 güne çıkacağım, o zaman göreceksin' şeklinde tehditlerde bulunmaya devam etti" diye konuştu.
'5 KİŞİ OLDUĞUMUZ İÇİN SİLAHTA 5 MERMİ VARDI'
Eskiden eşi tarafından darbedildiğini, 5 yıl önceki kavgalarının ardından bir daha böyle bir olayın olmadığını ancak tehditlerin evli kaldıkları süre boyunca devam ettiğini kaydeden Raziye Y., "Bir erkeğe 'Merhaba' bile desem, 'Bunu nereden tanıyorsun? Bu senin dostun mu?' şeklinde sorular soruyordu. Beni, annemden, kardeşlerimden bile kıskanıyordu. Sürekli tehdit ediyordu. Önceki evliliğimden olan iki oğlumu, bu evlilikten olan kızımı ve beni öldüreceğini, sonra da kendini vuracağını söylüyordu. O gün tabancada 5 mermi olmasının sebebi buydu" dedi.
'İNTİHAR ETMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM'
Eşinin yaşattığı kötü şeyler üzerine intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Raziye Y., "Canımdan bile bıktım. Kendime zarar vermek istedim. Bazen bundan kurtuluşum olmadığını düşünüyordum. Hatta kendimi bir nehre atıp, intihar etmeyi bile düşündüm. Çünkü defalarca kez ayrılmayı denedim. Bana, 'Beni bıraktığın an bittiğin an olur. Yapamayacağımı söylüyorsunuz ama yaparım' diyordu. Şu an cezaevinde ama çıkarsa beni rahat bırakmayacak. Ben, bu adamdan kurtulmak istiyorum. Devletimden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.
 DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-02-28 10:09:26

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